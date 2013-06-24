马来西亚期市：棕榈油触及近三周低位，出口数据强劲的预期帮助限制跌幅

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透新加坡6月24日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至近三周最低水准，追随豆油市场跌势，但由于市场预计周二公布的出口数据料强劲，棕榈油期货跌幅有限。
美国中西部天气有利作物，市场预计大豆供给将增加，因此豆油价格承受压力。
不过，6月1日-20日期间的出口数据加上强劲需求将持续的预期，让棕榈油期货缩减跌幅。
“价格追随海外豆油跌势...基本面依旧正面，出口强劲，马币(林吉特)也仍然疲弱。”一家本地大宗商品经纪机构的交易员说。
指标9月合约 下挫1.5%，收在每吨2,403林吉特(746美元)。稍早时价格曾一度跌至日内低点2,394林吉特，为6月6日迄今最低。
总体成交量为25,843口，远低于35,000口的均值。
船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将在周二发布6月1-25日的马来西亚棕榈油出口数据。6月1-20日的数字显示，出口较上月同期最多增长16%。
出口增加同时生产步伐迟缓，预计将让6月棕榈油期货库存进一步减少。5月底时库存已经下降到了182万吨，为近一年最低水平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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