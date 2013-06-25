《交易视点》中国信用债待资金面缓解后可能有交易性机会--中信证券

路透北京6月25日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，央行此次对流动性紧张按兵不动,更多是对6月初信贷投放过猛以及期限错配的惩罚，未来资金面可能将逐渐趋于缓解。

对短融市场来说，收益率因资金面紧张大幅跳升后，配置价值明显提升，低杠杆率投资者可考虑加大配置力度；而较弱的经济等基本面对市场相对有利，在资金面冲击逐渐过后，投资者需关注中票和城投债收益率的交易性机会。

**资金面可能趋于缓解，可考虑大力配置短券**

由于准备金率的高企，近年来资金面的深度一直不够，在某些时点因某些突发因素汇聚而骤然紧张的情形时有发生，此次资金面的持续紧张，一方面受财政存款上升、准备金缴存以及银行分红等因素推动。

另一方面，以外汇占款为主的外部流动性规模的下降同样对资金面形成一定压力，加之央行并未履行之前一贯的托底作用，在资金面趋紧预期自我加强的推动下，资金利率持续处于高位，对短融等短端市场的冲击尤为明显。

从未来看，过高的资金利率水平很难长时间维持，部分机构已经开始痛苦的去杠杆行为，而从市场传递的信息看，央行此次按兵不动更多是6月初信贷投放过猛以及期限错配的惩罚，高且持续的回购利率可能同样并不符合央行的政策意图，未来进一步释放流动性的概率较高。

因此，资金面可能将逐渐趋于缓解，对于短融市场来说，收益率因资金面紧张大幅跳升后，当前的配置价值明显提升，对于杠杆率相对较低的投资者，可以考虑加大配置力度。

**关注资金面冲击后的中票交易性机会**

对中票市场的未来走势，资金面在短期内同样将是市场的主导因素。

目前来看，市场资金面的波动仍然在央行可控范围之内，资金面在阶段性紧张之后可能随着监管层态度的变化及去杠杆行为的深入逐渐趋于缓解，但市场经历过上周的恐慌后，对资金面信心的恢复可能仍然需要一段时间。

另一方面，对经济基本面来看，当前监管机构对于资金市场的强势态度在一定程度上也表明了监管层对于政策放松较为谨慎的态度，自上而下的去杠杆压力使得经济基本面可能仍将维持相对低位，上周公布的汇丰PMI也在一定程度上说明了这一点，较弱的基本面仍然将对市场相对有利。

因此，在资金面冲击逐渐过后，我们提醒投资者关注收益率大幅上行后可能带来的交易性机会。

**城投债市场可能面临交易性机会**

城投债市场同样受紧张资金面的明显冲击，收益率大幅上行，上周五7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.30%左右的水平，较前一周上行30BP左右；

5月以来，受监管机构审批放缓限制，企业债的供给一直处于低位，5月初至上周末，企业债发行规模仅为430亿元左右，企业债供给逐渐恢复正常可能仍然需要一定时间，较低的供给规模对市场形成一定的支撑；

从市场表现看，较低的利差水平使得城投债收益率与中票收益率维持较紧密的联动趋势，因此同样需要关注资金面冲击过后，城投债市场可能面临的交易性机会。

**个券点金**

上周共有48只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量474.1亿元；

短融和超短融中，我们推荐13中航集SCP001和13桂交投CP001等；

中票中，我们推荐13中南方MTN2、13中南方MTN3、13中南方MTN4、13清控MTN1；

私募票据中，13苏交通PPN003、13晋煤运PPN001、13复星高科PPN001、13京城建PPN002、13宁交通PPN001。 (完)