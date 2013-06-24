国际油市：亚洲燃料油现货升水反弹至18美元之上，受店头交易推升

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透新加坡6月24日 - 亚洲燃料油现货升水周一反弹至每吨18美元之上，受店头交易支撑。
过去五周，受一些关键企业参与店头交易支撑，指标燃料油现货价差从每吨约0.4美元升至当前水准。
周一180-cst燃料油现货升水报每吨18.13美元，较上日上涨0.64美元。
店头交易总计为10万吨，其中8万吨为180-cst品级燃料油。
基本面依然疲软，一些交易员称，中国已经将一些直馏燃料油转卖给新加坡，因中国的需求疲软。
据上周政府公布的数据，新加坡燃料油库存触及三年高位，亦加重当前市场的疲态。
一交易员称，“我听到人们谈论对于调和成分的需求正在推高180-cst现货升水，但是套利船货仍处于平均水平左右。”
交易商称，定于7月运抵亚洲的套利船货数量约为450万吨，店头交易购买的数量总计约为230万吨。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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