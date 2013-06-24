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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 19:07 BJT

东南亚股市：全面下跌，受中国货币政策和外资流出担忧所累

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    406.37     -9.53     -2.29     -4.18    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3074.31    -50.14     -1.60     -2.93   3167.08
 马来西亚                           1738.19    -17.66     -1.01     +2.92   1688.95
 泰国                               1364.09    -36.41     -2.60     -2.00   1391.93
 印尼                               4429.46    -85.91     -1.90     +2.61   4316.69
 菲律宾                             5971.05   -211.12     -3.41     +2.72   5812.73
 越南                                489.74     -9.10     -1.82    +18.37    413.73
 (完)

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