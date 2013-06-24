东南亚股市：全面下跌，受中国货币政策和外资流出担忧所累

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 406.37 -9.53 -2.29 -4.18 424.10 数 新加坡 3074.31 -50.14 -1.60 -2.93 3167.08 马来西亚 1738.19 -17.66 -1.01 +2.92 1688.95 泰国 1364.09 -36.41 -2.60 -2.00 1391.93 印尼 4429.46 -85.91 -1.90 +2.61 4316.69 菲律宾 5971.05 -211.12 -3.41 +2.72 5812.73 越南 489.74 -9.10 -1.82 +18.37 413.73 (完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。