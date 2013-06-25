《交易视点》中国资金面预期难乐观，建议低配转债--中信证券

路透北京6月25日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，鉴于经济基本面向下、资金面仍将偏紧，预计年内股市仍有下跌风险，转债虽然下跌空间较小但也缺乏大机会，同时资金成本较高，我们建议低配转债。

不过，在快速下跌后转债的安全边际明显增强，对于轻仓且能够承受短期波动的投资者，中行/民生转债在100/105元以下都具有底仓低吸价值，但要做好长期持有的准备。

**资金成本飙升，三季度可能难以显着改善**

6月汇丰PMI初值降至48.3%，疲弱的数据表明经济增长可能进一步放缓，但已相对次要，6月以来银行间1天/7天回购加权利率高达7.5%/7.2%，珠三角票据贴现利率上周达到9.6%，飙升的资金成本和偏悲观的资金面预期成为主导市场的因素。

（1）短期来看，6月底的季末效应和7月初的财政存款上缴将使得资金紧张的局面将持续至7月中上旬，长期来看，美联储可能年内开始退出QE，资金可能将持续流出新兴市场，若央行不采取主动应对措施，三季度资金面将难以乐观。

（2）资金成本的高企如果持续一个季度，不仅表外资产快速增长的机构将主动降低杠杆，而且部分借短投长的企业可能因资金链断裂而出现债务违约，经济增长和银行资产质量也将面临下行压力。

**股市和债市剧烈震荡，可能将进一步下跌**

6月以来，股市和债市剧烈震荡，上证指数下跌10%，银行间AAA债券1/3/5年收益率分别上行约120/60/35bp，2011年的股债双杀局面再次出现，债券收益率曲线出现倒挂。央行是否主动向市场注入流动性成为关键因素。

（1）情况一（可能性较大）：在不产生金融机构资金链断裂风险的情况下，央行可能将容忍货币市场利率上升，这将导致企业盈利预期和股市估值趋于负面，低等级债券的信用风险上升，股市和债市仍有可能进一步下跌。

（2）情况二：若央行在三季度通过逆回购等措施主动向市场注入流动性，不仅资金成本将下降，更重要的是市场对于政策主动收缩以降低实体经济杠杆的预期将转变，跌幅较大的股市和债市将迎来回升。

不过，即使在此情况下，资金成本也难以回到上半年较宽松时期的水平，同时经济增速放缓趋势不变，股市整体的盈利和估值都难以提升，除非出现超预期的政策利好，否则股市整体难有机会，而债市行情可能将相对较好。

**转债投资策略：低配转债**

鉴于经济基本面向下、资金面仍将偏紧，预计年内股市仍有下跌风险，转债虽然下跌空间较小但也缺乏大机会，同时资金成本较高，我们建议低配转债。

不过，在快速下跌后转债的安全边际明显增强，对于轻仓且能够承受短期波动的投资者，中行/民生转债在100/105元以下都具有底仓低吸价值，但要做好长期持有的准备。

中行转债：（1）认可市场对中行未来三年盈利预测的投资者，可以选择长期持有中行转债，年化7%的回报属于保守估计。

（2）担心经济增速放缓、银行业绩下滑、盈利预测降低的投资者，不宜重仓持有中行转债，但由于债性较强，下跌空间预计不大，中行转债具有底仓持有价值。(完)