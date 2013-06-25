《交易视点》低等级房地产点心债前景黯淡--中信证券

路透北京6月25日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，最近美联储退出QE政策明朗化，这将使得离岸人民币债收益率中枢今年下半年还将继续上行，近期离岸人民币债市仍将维持弱势调整的格局不变，建议继续加大中高等级债券的配置力度。

此外，低等级房企发行的债券在本轮大跌中收益率上升幅度并不大，与信用风险仍不成正比，其未来收益率仍存大幅上升的可能性。

**美联储退出QE政策明朗化**

美联储主席伯南克表示，如果对美国经济的预测是准确的，那么美联储很可能在今年稍晚的时候放缓资产购买规模，并于2014年年中结束QE政策。

上述表态再度引发全球金融市场大幅波动。作为主要风向标之一的美国10年期国债收益率快速上升，一周上行27bp至2.40%。

由于今年晚些时候美联储缩减购债规模的计划就会实质启动，我们预计，下半年美国国债长端收益率总体上仍会延续上行走势，今年年底10年期国债收益率均值估计将达到2.8%—3.0%的水平。

随着无风险收益率的整体抬升，亚洲美元债及离岸人民币债的收益率中枢在今年下半年还将会继续上行。

**离岸人民币债市延续跌势，低等级债券买盘寥寥无几**

中信离岸人民币债券指数的平均收益率两周上升28bp至4.62%。分项看，高、低等级债都受到不同程度的冲击。

高等级债平均收益率两周上升24bp至3.51%，低等级债券平均收益率两周上升32bp至5.88%，我们追踪的高、低等级债券利差从两周前的229bp扩大至237bp。

由于低等级点心债流动性近乎枯竭，市场上买盘寥寥无几。因此，尽管过去两周低等级债券平均收益率上升幅度和高等级债券相比差距不大，但实际的情况可能比表面上看到的更糟糕。

**市场研判和投资策略**

我们认为，近期离岸人民币债市仍将维持弱势调整的格局不变，建议继续加大中高等级债券的配置力度。

此外，由于政府致力引导信贷资金支持实体经济，房地产行业必然会进一步受到负面冲击。

作为房地产行业中的薄弱环节，低等级房企发行的债券在本轮大跌中收益率上升幅度并不大，目前债券收益率水平和信用风险仍不成正比，未来低等级房地产点心债收益率仍存在大幅上升的可能性。

**离岸人民币国债投标分析**

考虑到当前市场环境不佳，我们认为本期离岸人民币国债的中标利率可能将持平或高于二级市场10-20bp。

预计本期债券的中标利率分别为3年2.55%—2.75%、5年2.65%—2.85%、7年2.75%—2.95%、10年3.00%—3.20%、15年3.30%—3.50%、30年3.60%—3.80%。(完)