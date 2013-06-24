版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 20:05 BJT

投行观点：Jefferies将Boston Properties 目标价由112美元上调至113美元，评级为持有

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐