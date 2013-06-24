表格：美国芝加哥联邦储备银行5月全国活动指数为负0.30，4月修正为负0.52

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透6月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布，芝加哥联邦储备银行5月全国活动指数为负0.30，4月修正为负0.52。
月度指数:
13年5月 13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年5月
现值 -0.30 -0.52 -0.48 +0.61 -0.55 +0.18 -0.12
前值 -- -0.53 -0.23 +0.63 -0.56 +0.19 -0.10
三个月移动均值:
13年5月 13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年5月
现值 -0.43 -0.13 -0.14 +0.08 +0.18 +0.21 -0.23
前值 -- -0.04 -0.05 +0.08 +0.17 +0.20 -0.23
芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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