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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 20:37 BJT

表格：美国芝加哥联邦储备银行5月全国活动指数为负0.30，4月修正为负0.52

路透6月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布，芝加哥联邦储备银行5月全国活动指数为负0.30，4月修正为负0.52。

月度指数:

13年5月 13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年5月

现值 -0.30 -0.52 -0.48 +0.61 -0.55 +0.18 -0.12

前值 -- -0.53 -0.23 +0.63 -0.56 +0.19 -0.10

三个月移动均值:

13年5月 13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年5月

现值 -0.43 -0.13 -0.14 +0.08 +0.18 +0.21 -0.23

前值 -- -0.04 -0.05 +0.08 +0.17 +0.20 -0.23

芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

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