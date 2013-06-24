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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 20:54 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三周高点106.08美元，因需求增加

路透新加坡6月24日 - 亚洲石脑油价格周一降至三周低点每吨858.25美元，但裂解价差升至三周高点每吨106.08美元，因液化石油气(LPG)价格上涨促使买家转向石脑油。

亚洲最大石脑油买家台塑石化，求购7月中旬至8月中旬交货的石脑油，招标有效期截止到6月25日。

台塑石化6月14日购买10万吨7月装运的石脑油，成本加运费价格较日本报价每吨贴水约2.50美元。

“液化石油气价格上涨，所以现在石化生产商使用石脑油更加划算，”北亚的一家贸易商表示。

Lotte Chemical最近敲定一笔合同，购买大约50万吨石油油，2013年8月至2014年7月船货，成本加运费价格较日本报价每吨升水约8-9美元。

Trafigura向印度HMEL购买2万吨石脑油，7月10-12日装运，贸易商估计FOB价格较中东报价每吨升水约30多美元。

亚洲汽油裂解价差触及四个月高点每桶14.51美元，因东南亚需求强劲。

新加坡现货交易中，汽油与石脑油船货各成交两笔和三笔。

壳牌从维多公司购买8月下半月石脑油船货，每吨854美元。

伊藤忠商事从Mabanaft购买8月下半月石脑油船货，每吨855.50美元。

Marubeni从嘉能可购买8月下半月石脑油船货，每吨855美元。

Trafigura向联合石化出售92号汽油船货，7月9-13日装运，每桶114.80美元；向壳牌出信95号汽油船货，7月15-19日装运，每桶116.90美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛; 审校 田建华)

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