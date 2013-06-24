美国经济：制订政策时应该考虑金融体系失稳的影响--纽约联邦储备银行总裁

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透纽约6月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，金融体系失去稳定可能影响货币政策的效力。
“央行在确保金融稳定方面扮演重要角色，在评估货币政策立场时，应该考虑到可能妨碍货币政策传导机制的金融体系中的问题，”杜德利在巴塞尔的讲话稿中表示。
上周美联储表示，如果经济如预期般改善，则计划今年稍晚缩减资产购买并于2014年中期结束量化宽松。这是杜德利此后首次公开发表言论。
他还表示，美联储未达到其就业与通胀目标。(完)
(编译 张涛; 审校 田建华)
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