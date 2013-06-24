美国经济：制订政策时应该考虑金融体系失稳的影响--纽约联邦储备银行总裁

路透纽约6月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，金融体系失去稳定可能影响货币政策的效力。

“央行在确保金融稳定方面扮演重要角色，在评估货币政策立场时，应该考虑到可能妨碍货币政策传导机制的金融体系中的问题，”杜德利在巴塞尔的讲话稿中表示。

上周美联储表示，如果经济如预期般改善，则计划今年稍晚缩减资产购买并于2014年中期结束量化宽松。这是杜德利此后首次公开发表言论。

他还表示，美联储未达到其就业与通胀目标。(完)