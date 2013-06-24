版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 22:14 BJT

美国热股：Western Digital计划收购Stec，WD股价下跌、Stec暴涨

路透6月24日 - 美国硬碟制造商Western Digital 表示，将以约3.40亿美元现金收购固态硬碟制造商Stec 。

每股6.85美元的出价，较Stec周五收盘价升水91%。

Western Digital股价周一盘初下跌1.26%，报59.43美元。Stec股价暴涨87.47%，报6.73美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐