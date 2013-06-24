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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 21:50 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持于逾三个月高位，需求强劲且马来西亚炼厂出问题

路透新加坡6月24日 - 周一亚洲柴油裂解价差持于逾三个月高位每桶18.46美元，恰逢需求强劲之际，马来西亚一家炼厂出问题。

马来西亚Petronas和美国Phillips 66联合经营的一个原油装置上周因着火而关闭。

而由于穆斯林斋月即将到来，沙特阿拉伯的需求特别强劲。

“不仅仅是中东，非洲的需求也一直在支撑馏分油市场，”新加坡一交易员称，“不过当前裂解价差诱人，应该会促使亚洲炼厂增加柴油产量。”

同样，欧洲炼厂或许也会提高产能利用率。

同时中国5月轻质柴油的净出口减少近39%。

新加坡贸易商兴隆从BP买入15万桶500ppm柴油，船期为7月20-24日，每桶升水0.30美元，为今日唯一一笔现货交易。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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