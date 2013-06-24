国际油市：亚洲柴油裂解价差持于逾三个月高位，需求强劲且马来西亚炼厂出问题

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透新加坡6月24日 - 周一亚洲柴油裂解价差持于逾三个月高位每桶18.46美元，恰逢需求强劲之际，马来西亚一家炼厂出问题。
马来西亚Petronas和美国Phillips 66联合经营的一个原油装置上周因着火而关闭。
而由于穆斯林斋月即将到来，沙特阿拉伯的需求特别强劲。
“不仅仅是中东，非洲的需求也一直在支撑馏分油市场，”新加坡一交易员称，“不过当前裂解价差诱人，应该会促使亚洲炼厂增加柴油产量。”
同样，欧洲炼厂或许也会提高产能利用率。
同时中国5月轻质柴油的净出口减少近39%。
新加坡贸易商兴隆从BP买入15万桶500ppm柴油，船期为7月20-24日，每桶升水0.30美元，为今日唯一一笔现货交易。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。