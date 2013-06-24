美国股市：开盘走低，美联储政策与中国钱荒引发市场焦虑

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透纽约6月24日 - 美国股市周一开盘大幅下跌，延续近期疲态，此前标准普尔500指数录得两个月来最大大周线跌幅，因投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策恐行将结束，以及中国现金困境或让经济成长进一步放缓。
道琼工业指数 下跌125.20点或0.85%，报14,674.20；标准普尔500指数 跌16.14点或1.01%，报1,576.29；Nasdaq综合股价指数 下挫36.93点或.10%，报3,320.31。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。