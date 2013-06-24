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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 21:48 BJT

美国股市：开盘走低，美联储政策与中国钱荒引发市场焦虑

路透纽约6月24日 - 美国股市周一开盘大幅下跌，延续近期疲态，此前标准普尔500指数录得两个月来最大大周线跌幅，因投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策恐行将结束，以及中国现金困境或让经济成长进一步放缓。

道琼工业指数 下跌125.20点或0.85%，报14,674.20；标准普尔500指数 跌16.14点或1.01%，报1,576.29；Nasdaq综合股价指数 下挫36.93点或.10%，报3,320.31。(完)

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