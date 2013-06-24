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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 21:43 BJT

美国热股：AIG延长中国财团取得收购批准的期限，其股价盘初挫跌逾2%

路透6月24日 - 美国国际集团(AIG) 将一中国财团取得监管机构核准收购其飞机租赁业务的期限延长至7月31日。

AIG去年12月宣布将国际租赁金融公司(ILFC)以48亿美元授予包括新华信托、China Aviation Industrial Fund和P3 Investments Ltd在内的一个财团。

AIG股价周一盘初挫跌2.33%，报42.67美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)

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