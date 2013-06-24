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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 21:44 BJT

美国热股：沃达丰同意收购德国Kabel，盘初股价下跌

路透6月24日 - 英国移动通讯运营商沃达丰 同意收购德国最大有线电视系统商Kabel Deutschland ，作价77亿欧元(100亿美元)，这是沃达丰2007年以来最大并购案，将希望放在电视及固网服务商机上。

沃达丰美国上市美国存托凭证(ADR) 周一盘初下跌0.33%，报27.18美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)

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