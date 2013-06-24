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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 21:51 BJT

美国热股：Smithfield收购案受到美国议员关切，盘初股价下跌

路透6月24日 - 周五有更多美国参议员对中国双汇国际收购美国猪肉生产企业Smithfield Foods 表示关切，特别是考虑到中国继续对来自美国的肉类实施进口限制。

中国肉制品生产商双汇国际希望以47亿美元价格收购全球最大的猪肉生产加工商Smithfield。此项收购若能获批，将是最大一宗中国企业收购美国企业的交易。

Smithfield股价周一盘初下跌0.3947%，报32.81美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)

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