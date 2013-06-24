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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 21:54 BJT

美国热股：中石化同意收购Marathon Oil资产后，后者股价盘初下跌

路透6月24日 - 亚洲最大炼油企业中国石油化工集团公司表示，同意以15.2亿美元的价格购买Marathon Oil Corp 位于安哥拉的海上油气田资产。

Marathon股价周一下跌1.55%，报33.74美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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