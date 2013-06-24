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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 22:30 BJT

美国热股：苹果股价挫跌逾2%，此前公司调整执行长配股奖励

路透6月24日 - 根据与大股东讨论后设定的新系统，苹果 执行长库克目前尚未兑现的一次性股票奖励将根据股价的表现进行调整。公司之前针对高管的股票奖励机制是根据时间进行发放的。

以周五收盘价413.50美元计算，库克获得的一次性股票奖励的价值超过4.13亿美元。

苹果股价周一盘初挫跌2.38%，报403.64美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)

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