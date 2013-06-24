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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 22:32 BJT

美国热股：福特汽车股价挫跌，该公司周一料宣布削减福利成本计划

路透6月24日 - 福特汽车 周一料宣布削减针对蓝领员工和退休人员医疗保健成本的试点计划。

福特股价周一下跌2.8%，报14.58美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)

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