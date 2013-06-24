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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 22:07 BJT

投行观点：FBR将超微半导体 评级由表现与大盘一致上调至表现优于大盘，目标价由3美元上调至5.50美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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