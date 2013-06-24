版本:
中国
债券 | 2013年 6月 24日 星期一 23:47 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.060%，投标倍数为4.30

路透华盛顿6月24日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.060 中值 0.050 低值 0.035 投资 0.061 价格 99.984833 高值得标比率 34.72% 投标倍数 4.30 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,427,200 总投标 128,965,019,200 竞争性投标得标 28,478,163,000 非竞争性投标得标 543,064,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/27 到期日 2013/09/26 CUSIP码 912796BC2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐