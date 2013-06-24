表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.105%，投标倍数为4.53

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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路透华盛顿6月24日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.105 中值 0.095 低值 0.075 投资 0.107 价格 99.946917 高值得标比率 36.17% 投标倍数 4.53 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,706,200 总投标 113,264,560,200 竞争性投标得标 23,600,946,000 非竞争性投标得标 423,760,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/27 到期日 2013/12/26 CUSIP码 912796BR9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。