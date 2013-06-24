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债券 | 2013年 6月 24日 星期一 23:36 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.105%，投标倍数为4.53

路透华盛顿6月24日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.105 中值 0.095 低值 0.075 投资 0.107 价格 99.946917 高值得标比率 36.17% 投标倍数 4.53 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,706,200 总投标 113,264,560,200 竞争性投标得标 23,600,946,000 非竞争性投标得标 423,760,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/27 到期日 2013/12/26 CUSIP码 912796BR9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)

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