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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 04:33 BJT

美国最近一周原油库存减少2.8万桶--美国石油协会(API)

路透6月25日 - 美国石油协会(API)周二公布：

* 美国最近一周原油库存减少2.8万桶

* 美国最近一周汽油库存增加130万桶，馏分油库存增加52.7万桶(完)

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