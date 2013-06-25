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债券 | 2013年 6月 25日 星期二 23:36 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.55

路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.000 投资 0.030

价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 26.44% 投标倍数 4.55 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,001,059,800 总投标 136,375,119,800 竞争性投标得标 29,061,318,500 非竞争性投标得标 253,341,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/27 到期日 2013/07/25 CUSIP码 9127957A3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)

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