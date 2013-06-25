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债券 | 2013年 6月 25日 星期二 23:35 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.160%，投标倍数为4.10

路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.160% 中值 0.155% 低值 0.140% 投资 0.162% 价格/得标 价格 99.838222 高值得标比率 68.47% 投标倍数 4.10 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,203,100 总投标 102,410,102,600 竞争性投标得标 24,594,100,500 非竞争性投标得标 130,102,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/27 到期日 2014/06/26 CUSIP码 912796BP3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 李军; 审校 母红)

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