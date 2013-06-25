表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.160%，投标倍数为4.10

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.160% 中值 0.155% 低值 0.140% 投资 0.162% 价格/得标 价格 99.838222 高值得标比率 68.47% 投标倍数 4.10 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,203,100 总投标 102,410,102,600 竞争性投标得标 24,594,100,500 非竞争性投标得标 130,102,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/27 到期日 2014/06/26 CUSIP码 912796BP3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。