版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 01:05 BJT

表格：美财政部标售两年期公债得标利率为0.430%，投标倍数为3.05

路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.430% 中值 0.404% 低值 0.348% 价格/得标 价格 99.890734 高值得标比率 4.79% 投标倍数 3.05 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,095,900 总投标 106,889,085,900 竞争性投标得标 34,756,915,000 非竞争性投标得标 133,180,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 78,360,000,000 初级市场交易商得标 19,581,850,000 直接投标 14,041,000,000 直接投标得标 2,722,197,500 间接投标 14,244,905,000 间接投标得标 12,452,867,500 发行细节 发行日 2013/07/01 到期日 2015/06/30 CUSIP码 912828VH0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐