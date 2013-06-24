澳新经济指标预测--6月25日-7月2日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月24日当周 6月25日(二) 暂无重要经济数据公布 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 40.5 38 出口(亿新西兰元） 44.5 39.5 贸易收支(亿新西兰元) 顺差4 顺差1.57 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 逆差5.2 逆差6.9 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 6月 -- 41.8% 企业自身活动指数 -- 34.3% 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +18.5% 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 5月 -- +0.3% 0130 澳洲房屋贷款(较前月) 5月 -- +0.4% 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -- +0.2% 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 澳洲央行利率决定 7月 -- 2.75% (完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。