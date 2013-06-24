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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--6月25日-7月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

  6月24日当周   
 6月25日(二)
 暂无重要经济数据公布
 6月26日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                          5月          40.5          38
                出口(亿新西兰元）                                       44.5        39.5
                贸易收支(亿新西兰元)                                   顺差4    顺差1.57
                贸易收支(亿新西兰元)             截至5月的一年       逆差5.2     逆差6.9
 6月27日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                      6月            --       41.8%
                    企业自身活动指数                                      --       34.3%
 2245      新西兰建筑许可                                  5月            --      +18.5%
 6月28日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲民间信贷(较前月)                            5月            --       +0.3%
 0130      澳洲房屋贷款(较前月)                            5月            --       +0.4%
 
   7月1日当周   
 7月1日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       6月            --       +0.2%
      
 7月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0430      澳洲央行利率决定                                7月            --       2.75%
     (完)

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