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市场报道 | 2013年 6月 25日 星期二 07:43 BJT

****欧洲经济指标预测--6月25日-7月2日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     
    
       * 6月24日当周  
    
 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0645     法国企业景气指数                                              6月          93            92
 0800     意大利零售销售(经季节调整/较前月)                             4月          --         -0.3%
          意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期)                                    --         -3.0%
 1000     英国CBI零售销售差值                                           6月         负1          负11
 
    
 6月26日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                         5月          --          1.46
 0600     德国GfK消费者信心指数                                         7月         6.5           6.5
 0645     法国国内生产总值(GDP)                                第一季修正值          --         -0.2%
       
 6月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     德国进口物价(较前月)                                          5月       -0.2%         -1.4%
                    (较上年同期)                                                  -2.8%         -3.2%
 0645     法国消费者信心指数                                            6月          81            79
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                              6月     增加0.8       增加2.1
                                                                                         
          德国未经季节调整失业人数(万人)                                            290           290
          德国经季节调整失业率                                                     6.9%          6.9%
          德国经季节调整失业人数(万人)                                               --         296.3
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                                    5月       +2.9%         +3.2%
                                                                                         
          欧元区民间贷款                                                          -0.9%         -0.9%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                                             --         +3.0%
 0830     英国经常帐(亿英镑)                                         第一季     赤字118     赤字140.4
 0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                          第一季终值       +0.3%         +0.3%
                            (较上年同期)                                          +0.6%         +0.6%
 0900     欧元区企业景气指数                                            6月      负0.65        负0.76
               经济景气指数                                                        90.3          89.4
               工业景气指数                                                      负12.4        负13.0
               服务业景气指数                                                     负8.8         负9.3
               消费者信心指数                                                    负18.8        负21.9
               消费者通胀预期指数                                                    --          15.4
               生产者物价预期指数                                                    --         负4.0
 2301     英国GfK消费者信心指数                                         6月        负21          负22
 
    
 6月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                                6月       +0.3%         +0.4%
                              (较上年同期)                                        +2.0%         +1.1%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                                      6月       +0.2%         -0.4%
                       (较上年同期)                                               +0.6%         +1.8%
 0645     法国消费者支出                                                5月       -0.1%         -0.3%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               5月       -0.3%         -0.9%
 0700     瑞士KOF领先指标                                               6月        1.19          1.10
 0800     意大利企业信心指数                                            6月          89          88.5
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                             6月       +0.2%          持平
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +1.1%         +1.1%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                  +0.2%          持平
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                              +1.3%         +1.3%
 1000     意大利PPI(较上月)                                             5月          --         -0.4%
          意大利PPI(较上年同期)                                                      --         -1.0%
 1200     德国HICP(较前月)                                          6月初值        持平         +0.3%
          德国HICP(较上年同期)                                                    +1.8%         +1.6%
          德国CPI(较前月)                                                          持平         +0.4%
          德国CPI(较上年同期)                                                     +1.7%         +1.5%
 
     * 7月1日当周  
    
    
 7月1日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                                6月          --          52.2
 0743     意大利Markit/ADADI制造业PMI                                   6月          --          47.3
 0748     法国Markit制造业PMI                                           6月          --          48.3
 0753     德国Markit制造业PMI                                           6月          --          48.7
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                         6月          --          48.7
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                                      6月          --          51.3
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                                        5月          --       增加5.2
          英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                                               --       增加8.8
          英国抵押贷款批准件数(千件)                                                 --         53.71
          英国M4货供额(较前月)                                                       --         +0.3%
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                    6月          --         +1.4%
 0900     欧元区失业率                                                  5月          --         12.2%
       
 7月1日-5日
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                                   6月          --         +0.4%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     6月          --         +2.6%
 
    
 7月2日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                                      6月          --          50.8
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                             5月          --         -0.6%
          欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                      --         -0.2%
       
    (完)

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