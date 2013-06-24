欧洲经济指标预测--6月25日-7月2日****

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月24日当周 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 6月 93 92 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 4月 -- -0.3% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 6月 负1 负11 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 5月 -- 1.46 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 6.5 6.5 0645 法国国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -- -0.2% 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.2% -1.4% (较上年同期) -2.8% -3.2% 0645 法国消费者信心指数 6月 81 79 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 增加0.8 增加2.1 德国未经季节调整失业人数(万人) 290 290 德国经季节调整失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整失业人数(万人) -- 296.3 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +2.9% +3.2% 欧元区民间贷款 -0.9% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.0% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字118 赤字140.4 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.65 负0.76 经济景气指数 90.3 89.4 工业景气指数 负12.4 负13.0 服务业景气指数 负8.8 负9.3 消费者信心指数 负18.8 负21.9 消费者通胀预期指数 -- 15.4 生产者物价预期指数 -- 负4.0 2301 英国GfK消费者信心指数 6月 负21 负22 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.1% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +0.6% +1.8% 0645 法国消费者支出 5月 -0.1% -0.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.9% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 1.19 1.10 0800 意大利企业信心指数 6月 89 88.5 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% 持平 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.1% +1.1% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% 持平 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.3% +1.3% 1000 意大利PPI(较上月) 5月 -- -0.4% 意大利PPI(较上年同期) -- -1.0% 1200 德国HICP(较前月) 6月初值 持平 +0.3% 德国HICP(较上年同期) +1.8% +1.6% 德国CPI(较前月) 持平 +0.4% 德国CPI(较上年同期) +1.7% +1.5% * 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2 0743 意大利Markit/ADADI制造业PMI 6月 -- 47.3 0748 法国Markit制造业PMI 6月 -- 48.3 0753 德国Markit制造业PMI 6月 -- 48.7 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 -- 48.7 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 51.3 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加5.2 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加8.8 英国抵押贷款批准件数(千件) -- 53.71 英国M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月 -- +1.4% 0900 欧元区失业率 5月 -- 12.2% 7月1日-5日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) 6月 -- +2.6% 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 -- 50.8 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.6% 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- -0.2% (完)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译