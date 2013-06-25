更新版-《独家新闻》日央行副总裁称不会对市场临时性波动采取行动

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
但央行政策委员会的部分委员不认同他对物价的乐观看法，他们对过于强调货币政策的心理影响态度谨慎。
比如审议委员木内登英曾提出，为央行物价目标设定两年的时间框架不现实，且有损央行信誉，因为很多民间部门的分析师认为，日本实现2%通胀率需要的时间远远长于两年。
委员会内部对于应如何对近期市场波动做出反应，以及央行再次放松政策时应该购买哪类资产，看法也不一致。
岩田规久男表示，他倾向购买政府公债，而不是风险更大的资产。但是央行的一些决策者反对增加购买公债，因为央行每月购买高达70%的新发行债券，已经打乱了市场步调。
岩田规久男称，他认为目前几乎没有必要考虑通过低价固息市场操作提供较长期资金。央行委员会在本月早前的议息会议上，曾将这个构想作为平息债市波动的手段进行过讨论，但没有通过。
“如果市场依然长时间保持剧烈波动，我们可能不得不考虑做出反应。但目前来说，我认为市场在趋于稳定。”他说。
尽管岩田对市场看法乐观，但他承认他作为央行副总裁最初几个月的工作并不轻松。
“接手这个工作才刚过两个月，但感觉时间过得很慢，”他说。“之所以感觉漫长是因为这是我头一回每天花这么多的时间关注市场走势。”(完) (编译 梁睿雪/于春红/白云; 审校 徐文焰/李春喜)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。