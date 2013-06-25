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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 09:20 BJT

更新版-《独家新闻》日央行副总裁称不会对市场临时性波动采取行动

但央行政策委员会的部分委员不认同他对物价的乐观看法，他们对过于强调货币政策的心理影响态度谨慎。

比如审议委员木内登英曾提出，为央行物价目标设定两年的时间框架不现实，且有损央行信誉，因为很多民间部门的分析师认为，日本实现2%通胀率需要的时间远远长于两年。

委员会内部对于应如何对近期市场波动做出反应，以及央行再次放松政策时应该购买哪类资产，看法也不一致。

岩田规久男表示，他倾向购买政府公债，而不是风险更大的资产。但是央行的一些决策者反对增加购买公债，因为央行每月购买高达70%的新发行债券，已经打乱了市场步调。

岩田规久男称，他认为目前几乎没有必要考虑通过低价固息市场操作提供较长期资金。央行委员会在本月早前的议息会议上，曾将这个构想作为平息债市波动的手段进行过讨论，但没有通过。

“如果市场依然长时间保持剧烈波动，我们可能不得不考虑做出反应。但目前来说，我认为市场在趋于稳定。”他说。

尽管岩田对市场看法乐观，但他承认他作为央行副总裁最初几个月的工作并不轻松。

“接手这个工作才刚过两个月，但感觉时间过得很慢，”他说。“之所以感觉漫长是因为这是我头一回每天花这么多的时间关注市场走势。”(完) (编译 梁睿雪/于春红/白云; 审校 徐文焰/李春喜)

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