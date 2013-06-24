综述：两位官员淡化美联储即将结束量化宽松政策的看法

如果市场继续大举抛售，则金融形势紧绷可能扼杀美国缓慢的经济复苏。今年美国经济复苏出现稳固甚至是加快的迹象。

立场偏于强硬的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，“大型资金”投资者在长达30年的债市牛市后显得谨慎。他并补充说，美元升值反映出对美国经济的信心。

他在伦敦发表讲话时强烈支持贝南克有关第三轮量化宽松的时间表，重申这样史无前例的刺激举措应该缓慢退出。

“即使今年到了开始撤除(刺激举措)的时候，我们所实行的仍然是偏于宽松的政策，”他表示。

按目前的情况，美联储每月购买850亿美元公债和抵押支持债券，以刺激投资、就业和经济成长。