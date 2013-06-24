综述：两位官员淡化美联储即将结束量化宽松政策的看法

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
如果市场继续大举抛售，则金融形势紧绷可能扼杀美国缓慢的经济复苏。今年美国经济复苏出现稳固甚至是加快的迹象。
立场偏于强硬的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，“大型资金”投资者在长达30年的债市牛市后显得谨慎。他并补充说，美元升值反映出对美国经济的信心。
他在伦敦发表讲话时强烈支持贝南克有关第三轮量化宽松的时间表，重申这样史无前例的刺激举措应该缓慢退出。
“即使今年到了开始撤除(刺激举措)的时候，我们所实行的仍然是偏于宽松的政策，”他表示。
按目前的情况，美联储每月购买850亿美元公债和抵押支持债券，以刺激投资、就业和经济成长。
自贝南克上周三发表讲话以来，金融市场将美联储开始升息的预估时间提前到2014年9月前后，尽管大多数美联储决策者认为2015年之前不可能升息。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。