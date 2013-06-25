《综述》两位官员淡化美联储即将结束量化宽松政策的看法

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
颇有影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利在巴塞尔没有具体谈论当前的政策立场，但他笼统地谈到，货币政策有必要比金融危机之后的“其他时候更加宽松”。
他表示，美联储在制定政策时必须考虑到金融体系失稳的问题。他的讲话在早盘时一度短暂提振美国债市。
“需要根据货币政策传导情况的好坏来适时调整货币政策立场，”杜德利在国际清算银行发表讲话称。
“当金融体系失稳情况影响到货币政策的传导，沿用以长期历史经验为基础的简单法则，就会造成货币政策不恰当地收紧。”
杜德利重申美联储未能达成其促进就业和控制通胀的目标，他是贝南克的亲密盟友，强烈支持采取史无前例的措施加速美国经济自2007-2009年衰退以来的复苏。
柯薛拉柯塔和费希尔今年均不是FOMC的投票委员，杜德利则享有长期投票权。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫/戴素萍/白云)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。