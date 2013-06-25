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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 08:10 BJT

《综述》两位官员淡化美联储即将结束量化宽松政策的看法

颇有影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利在巴塞尔没有具体谈论当前的政策立场，但他笼统地谈到，货币政策有必要比金融危机之后的“其他时候更加宽松”。

他表示，美联储在制定政策时必须考虑到金融体系失稳的问题。他的讲话在早盘时一度短暂提振美国债市。

“需要根据货币政策传导情况的好坏来适时调整货币政策立场，”杜德利在国际清算银行发表讲话称。

“当金融体系失稳情况影响到货币政策的传导，沿用以长期历史经验为基础的简单法则，就会造成货币政策不恰当地收紧。”

杜德利重申美联储未能达成其促进就业和控制通胀的目标，他是贝南克的亲密盟友，强烈支持采取史无前例的措施加速美国经济自2007-2009年衰退以来的复苏。

柯薛拉柯塔和费希尔今年均不是FOMC的投票委员，杜德利则享有长期投票权。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫/戴素萍/白云)

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