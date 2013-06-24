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市场报道 | 2013年 6月 25日 星期二 07:13 BJT

更新版-纽约汇市：美元上涨，因投资人对美联储将在短期内缩减刺激措施的预期升温

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                   1.3117   1.3122    -0.04    -0.58   1.3194
 美元/日圆                    97.72    97.89    -0.17   +12.66    86.74
 欧元/日圆                   128.22   128.42    -0.16   +12.03   114.45
 美元/瑞郎                   0.9327   0.9344    -0.18    +1.88   0.9155
 英镑/美元                   1.5431   1.5416    +0.10    -5.05   1.6251
 美元/加元                   1.0496   1.0455    +0.39    +5.80   0.9921
 澳元/美元                   0.9248   0.9214    +0.37   -11.02   1.0393
 欧元/瑞郎                   1.2242   1.2261    -0.15    +1.38   1.2075
 欧元/英镑                   0.8500   0.8504    -0.05    +4.76   0.8114
 新西兰元/美                 0.7749   0.7751    -0.03    -6.45   0.8283
 元                                                             
 美元/挪威克                 6.1330   6.0570    +1.25   +10.25   5.5630
 朗                                                             
 欧元/挪威克                 8.0440   7.9460    +1.23    +9.59   7.3403
 朗                                                             
 美元/瑞典克                 6.7619   6.6730    +1.33    +4.05   6.4986
 朗                                                             
 欧元/瑞典克                 8.8727   8.7554    +1.34    +3.44   8.5777
 朗                                                             
                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日
 涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 李军; 审校 母红)

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