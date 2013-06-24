更新版-纽约汇市：美元上涨，因投资人对美联储将在短期内缩减刺激措施的预期升温

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3117 1.3122 -0.04 -0.58 1.3194 美元/日圆 97.72 97.89 -0.17 +12.66 86.74 欧元/日圆 128.22 128.42 -0.16 +12.03 114.45 美元/瑞郎 0.9327 0.9344 -0.18 +1.88 0.9155 英镑/美元 1.5431 1.5416 +0.10 -5.05 1.6251 美元/加元 1.0496 1.0455 +0.39 +5.80 0.9921 澳元/美元 0.9248 0.9214 +0.37 -11.02 1.0393 欧元/瑞郎 1.2242 1.2261 -0.15 +1.38 1.2075 欧元/英镑 0.8500 0.8504 -0.05 +4.76 0.8114 新西兰元/美 0.7749 0.7751 -0.03 -6.45 0.8283 元 美元/挪威克 6.1330 6.0570 +1.25 +10.25 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0440 7.9460 +1.23 +9.59 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.7619 6.6730 +1.33 +4.05 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.8727 8.7554 +1.34 +3.44 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日 涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译