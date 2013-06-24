东京汇市：美联储官员言论打压美元涨势，关注美国数据

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
“我们相信美债收益率的上涨或持稳应该利好美元兑低收益货币。在外汇仓位低得多的情况下，我们谨慎看多美元。”Vassili Serebriakov和Daniel Katzive在客户报告中表示。
交易商称，市场应密切关注即将发布的美国数据，因为美联储已表示如经济预期继续复苏就将削减刺激计划。耐久财(耐用品)、消费者信心指数和房屋数据都将于周二稍晚公布。
亚洲经济消息面亮点不多，但投资者将继续关注中国市场。中国股市周一录得近四年来最大单日跌幅。
市场担心中国央行将继续收紧资金面，经济增长也将急剧放缓。中国股市沪深300指数 周一暴跌6.2%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。