东京汇市：美联储官员言论打压美元涨势，关注美国数据

“我们相信美债收益率的上涨或持稳应该利好美元兑低收益货币。在外汇仓位低得多的情况下，我们谨慎看多美元。”Vassili Serebriakov和Daniel Katzive在客户报告中表示。

交易商称，市场应密切关注即将发布的美国数据，因为美联储已表示如经济预期继续复苏就将削减刺激计划。耐久财(耐用品)、消费者信心指数和房屋数据都将于周二稍晚公布。

亚洲经济消息面亮点不多，但投资者将继续关注中国市场。中国股市周一录得近四年来最大单日跌幅。

市场担心中国央行将继续收紧资金面，经济增长也将急剧放缓。中国股市沪深300指数 周一暴跌6.2%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价