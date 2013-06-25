金砖国家：6月24日股汇市收盘纵览

路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月24日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌报883.34点。

中国股市：流动性预期紧张继续施压中国股市，在银行股领跌下，沪综指收市暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅，并刷新逾半年收盘新低。

香港股市：连续第四日收低，终场挫跌2.2%至19,814点，为9月11日以来首次收在两万点关口下方。

中国汇市：继续收低，因近期美元强势，人民币中间价连续第五天回落至本月新低位置。

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印度股市：跌至两个多月来最低水位，ITC等蓝筹股下跌，因外资连续九个交易日站在卖方，引发资金持续外流的忧虑情绪。指标BSE指数 跌1.24%，至18,540.89点，为4月15日以来最低收位。NSE指数 跌1.37%至5,590.25点。

印度汇市：印度卢比兑美元 跌至近纪录低位，因外资持续抛售债券和股票，从新兴市场退出。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,233.040点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.39%至667.60点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%，报32.7100卢布，卢布兑欧元 升0.65%，至42.9200卢布。

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巴西股市：巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌2.32%至四年多最低位45,965.05点。

拉美汇市：巴西雷亚尔周一连续第二天上涨，而其他拉美货币则持稳，因美国公债价格反弹，显示全球市场在近期下挫后回稳。

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南非股市：收于两个月低位，因出于对美国和中国两大经济体财政政策的忧虑，全球股市和商品市场延续上周跌势。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌2.53%至33,793.13点。综合指数 跌2.41%，至38,075.22点。