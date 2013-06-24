《香港报摘》--经济日报6月25日

* 头版头条：

--美国10年期债息再升，加上环球市场对中国内地“钱荒〞的忧虑扩散，欧美股市昨晚表现疲弱，香港期指夜市再跌239点。

* 其他：

--今日上市的通胀挂钩债券（iBond）于暗盘价或场外交易（OTC）价格报103港元，属市场预期下限，每手买卖单位在此价位沽出仅获利约300港元。

--深圳当局将于日内宣布出让前海首批土地，地点位于靠近深圳宝安区的桂湾片区，该片区官方定位为重点发展金融、贸易、会计等现代服务业。

--澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案于澳门初级法院续审进入听证阶段，惟涉案的两名香港商人华人置业 主席刘銮雄以及南华班主罗杰承均未有作供。（完）

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