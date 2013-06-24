《香港报摘》--经济日报6月25日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
* 头版头条：
--美国10年期债息再升，加上环球市场对中国内地“钱荒〞的忧虑扩散，欧美股市昨晚表现疲弱，香港期指夜市再跌239点。
* 其他：
--今日上市的通胀挂钩债券（iBond）于暗盘价或场外交易（OTC）价格报103港元，属市场预期下限，每手买卖单位在此价位沽出仅获利约300港元。
--深圳当局将于日内宣布出让前海首批土地，地点位于靠近深圳宝安区的桂湾片区，该片区官方定位为重点发展金融、贸易、会计等现代服务业。
--澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案于澳门初级法院续审进入听证阶段，惟涉案的两名香港商人华人置业 主席刘銮雄以及南华班主罗杰承均未有作供。（完）
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。