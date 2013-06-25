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市场报道 | 2013年 6月 25日 星期二 08:13 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月25日-7月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：             

  6月25日当周

 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            6月22日当周          --       +0.3%
 1230     美国耐久财(耐用品)订单                             5月       +3.0%       +3.5%
             扣除运输的耐久财订单                                       持平       +1.5%
             扣除国防的耐久财订单                                         --       +2.3%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.3%       +1.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          6月22日当周          --       +2.9%
 1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           4月          --       +1.3%
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期           4月      +10.6%      +10.9%
          )                                                                   
             经季节调整(较前月)                                        +1.2%       +1.1%
             未经季节调整(较前月)                                      +1.1%       +1.4%
 1400     美国消费者信心指数                                 6月        75.4        76.2
 1400     美国新屋销售年率(万户)                             5月        46.2        45.4
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   6月          --         负2
 1430     美国达拉斯联储服务业指数                           6月          --      正11.8
     
 6月26日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --       美国建筑许可年率(万户)                        5月修正           --        97.4
                                                    值                        
 1100     美国抵押贷款指数                           6月21日当周          --       648.9
          美国再融资指数                                                  --     3,208.5
 1230     美国实质国内生产总值(GDP)                   第一季终值       +2.4%       +2.4%
              最终销售                                                 +1.8%       +1.8%
              GDP隐性平减指数                                          +1.1%       +1.2%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                +1.0%       +1.0%
              核心PCE物价指数                                          +1.3%       +1.3%
 1230     美国企业获利                              第一季修正值       -1.7%       -1.9%
 
 6月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国个人所得                                       5月       +0.2%        持平
          美国个人消费                                                 +0.3%       -0.2%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                                   --       -0.3%
          美国核心PCE物价指数                                          +0.1%        持平
          美国实质个人支出                                                --       +0.1%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               6月22日当周        34.5        35.4
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.825
          美国续请失业金人数(万人)                   6月15日当周         295       295.1
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             5月          --        95.9
 1400     美国成屋待完成销售                                 5月       +1.0%       +0.3%
 1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   6月          --           2
 
 6月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                    4月       +0.1%       +0.2%
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  5月       +0.1%       -0.8%
               生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                            --        持平
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      6月        56.0        58.7
 1355     路透/密西根大学美国消费者信心指数              6月终值        82.8        82.7
                               现况指数                                 92.8        92.1
                               预期指数                                 77.0        76.7
 1430     美国ECRI一周领先指标                       6月21日当周          --       130.3
  
  7月1日当周
      
 7月1日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           6月终值          --        52.2
 1400      美国建筑支出                                      5月       +0.7%        0.4%
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   6月        50.1        49.0
           美国ISM投入物价分项指数                                      51.3        49.5
           美国ISM制造业就业分项指数                                    51.0        50.1
           美国ISM制造业新订单分项指数                                    --        48.8
  
 7月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 --        美国整体汽车销售(万辆)                            6月       1,530       1,523
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           6月29日当周          --          --
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         6月29日当周          --          --
 1330      加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经             6月          --        53.2
           季调)                                                              
 1345      美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数            6月          --       579.6
                                                                              
 1400      美国工厂订单                                      5月       +1.0%       +1.0%
           美国耐久财订单                              5月修正值          --          --
              扣除运输的耐久财订单                                        --          --
              扣除国防的耐久财订单                                        --          --
              扣除飞机的非国防资本财                                      --          --
 1400      美国IBD消费者信心指数                             7月          --        49.0
    (完)

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