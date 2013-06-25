美国与加拿大经济指标预测--6月25日-7月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
6月25日当周
6月25日(二)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月22日当周 -- +0.3%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +3.0% +3.5%
扣除运输的耐久财订单 持平 +1.5%
扣除国防的耐久财订单 -- +2.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +1.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月22日当周 -- +2.9%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期 4月 +10.6% +10.9%
)
经季节调整(较前月) +1.2% +1.1%
未经季节调整(较前月) +1.1% +1.4%
1400 美国消费者信心指数 6月 75.4 76.2
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 46.2 45.4
1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负2
1430 美国达拉斯联储服务业指数 6月 -- 正11.8
6月26日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正 -- 97.4
值
1100 美国抵押贷款指数 6月21日当周 -- 648.9
美国再融资指数 -- 3,208.5
1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季终值 +2.4% +2.4%
最终销售 +1.8% +1.8%
GDP隐性平减指数 +1.1% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.0%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1230 美国企业获利 第一季修正值 -1.7% -1.9%
6月27日(四)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1230 美国个人所得 5月 +0.2% 持平
美国个人消费 +0.3% -0.2%
美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.3%
美国核心PCE物价指数 +0.1% 持平
美国实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月22日当周 34.5 35.4
美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.825
美国续请失业金人数(万人) 6月15日当周 295 295.1
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 95.9
1400 美国成屋待完成销售 5月 +1.0% +0.3%
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 2
6月28日(五)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.8%
生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 56.0 58.7
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 82.8 82.7
现况指数 92.8 92.1
预期指数 77.0 76.7
1430 美国ECRI一周领先指标 6月21日当周 -- 130.3
7月1日当周
7月1日(一)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 52.2
1400 美国建筑支出 5月 +0.7% 0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 50.1 49.0
美国ISM投入物价分项指数 51.3 49.5
美国ISM制造业就业分项指数 51.0 50.1
美国ISM制造业新订单分项指数 -- 48.8
7月2日(二)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-- 美国整体汽车销售(万辆) 6月 1,530 1,523
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月29日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月29日当周 -- --
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经 6月 -- 53.2
季调)
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 579.6
1400 美国工厂订单 5月 +1.0% +1.0%
美国耐久财订单 5月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财 -- --
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 49.0
(完)