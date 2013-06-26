《中国债券市场每日交易备忘》--6月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国招银金融租赁10亿元人民币三年期固息债招标，交行和招行主承 招银金融租赁10亿元五年期固息债招标，交行和招行主承 云内动力 6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交通银行和光大银行主承 湖南湘投控股集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行和兴业银行主承 南方工业集团19亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承 南方工业集团19亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承 南方工业集团19亿元四年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承 广东佛山中小企业1.4亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA/中债信用增进提供担保)，国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 湖北三宁化工股份5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380223，票面利率5.34% 衡阳弘湘国资经营公司16亿元七年期固息债1380226，票面利率6.20% 甘肃省公路航空旅游投资集团20亿元五年期中票1382317，票面利率6.15% 清华控股8亿元五年期中票101361001，票面利率5.35% ============================================================================ 三、缴款： 南昌水利投资发展15亿元七年期固息债1380229，票面利率6.28% 重庆航运建设发展有限公司5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 农业发展银行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债060405到期兑付，基本利差0.60% 恒力集团10亿元一年期短融041252020到期兑付，票面利率4.98% 西宁特殊钢集团3亿元一年期短融041256018到期兑付，票面利率4.16% 中国交建 25亿元一年期短融041258036到期兑付，票面利率3.40% 鲁南制药集团5亿元一年期短融041259031到期兑付，票面利率4.80% 江苏金桥盐化集团5亿元一年期短融041271005到期兑付，票面利率6.40% 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 财政部310.90亿元20年期固息国债060009付息，票面利率3.70% 长江三峡集团25亿元10年期固息债078027付息，票面利率4.98% 天津临港工业区建设7.7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980111付息，票面利率6.00% 淮南城建投公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980112付息，票面利率5.88% 吉林铁路投资8亿元七年期固息债1280187付息，票面利率6.63% 广东省高速公路15亿元15年期固息债1280188付息，票面利率5.36% 本溪钢铁集团30亿元五年期中票1282214付息，票面利率4.85% 江苏省农垦集团5亿元三年期中票1282215付息，票面利率4.83% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用 公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节 银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。 --中国人民银行上海总部副主任凌涛周二表示，资金紧张的时点性因素会逐步消除，央行下一步将继续监测银 行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。 --近期股价连续暴跌的中国民生银行 周二召开分析师会议，回应市场种种担忧。公司高 层称，目前该行流动性管理处于正常状态，而非标理财产品规模超标120亿元人民币，估计在7月20日前可以完全 解决掉。 --针对银行不良贷款反弹的问题，中国银监会办公厅副主任刘宏宇表示，今年不良贷款有所反弹，但银行资产 质量整体稳定，风险可控，未来不良贷款不会出现大幅波动。而银监会不只看不良率这一个指标，而是在五个领 域对银行和金融领域风险进行重点监控、防控。 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)