《中国报摘》--中国证券报6月25日

* 头版头条:

--中国人民银行日前下发通知指出，当前银行体系流动性总体处于合理水平，要求各金融机构继续强化流动性管理，促进货币环境稳定。

* 其他:

--中证报今日视点文章称，银行间市场持续近一个月的“钱荒”至今仍在发酵。恐慌情绪蔓延至股市，当前资金链紧绷，流动性和经济硬着陆风险加大，应警惕“钱荒”演变为局部危机。

--分析人士称，6月居民消费价格指数(CPI)有回升势头，同比涨幅回升至2.5%左右。目前的低通胀不能构成货币政策宽松的充分条件，二季度货币政策也没有必要释放更强的收缩信号以抑制通胀上扬。

--保监会数据显示，1-5月保险业原保费收入7,743.88亿元人民币，同比增长9.4%，增速持续加快。

--据悉，某股份制银行日前紧急“叫停”贷款业务。该行总行通过短信通知方式，要求相关分行暂停部分零售贷款发放。分析人士认为，该行此举可能缘自当前银行间市场流动性紧张的“钱荒”。

--因重大事项停牌一个月有余的广船国际 称，拟非公开发行H股股票募集至多25亿元人民币资金。其中不超过10亿元用于向中船集团收购龙穴造船股权。

--中国移动 宣布，今年TD-LTE无线主设备集采涉及全国31个省市，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇。市场预计，总投资将达200亿元。

--据链家地产统计，上周北京市纯商品住宅成交1,719套，环比上涨55%，达到5月以来的最高值；纯商品住宅成交均价为24,984元/平方米，环比上涨13.2%。(完)