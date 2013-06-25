《中国报摘》--其他报纸重要消息6月25日

**上海证券报**

--由钱荒引发的中国货币基金巨额赎回仍在持续。对其而言，集中性、超预期的大规模赎回，导致不得不被动卖券以应对赎回，而在当前现券收益率曲线受流动性冲击不断走高时，此举无异于兑现浮亏，加大了货币基金偏离度。

--广东省副省长陈云贤透露，QDII2(境内合格个人投资者)有望在广州、深圳试点推行。

--审计署公布57个中央部门单位2012年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果，其中全国社保基金会的部门预算审计结果显示，社保基金会部分投资项目存在违规问题，其委托投资、股权投资基金监控尚待完善。

--新华社文章指出，当前银行业总体保持稳健运行。但是伴随着经济增速回落，直接融资扩容，跨业金融产品涌现，利率市场化改革进一步推进，同业竞争加剧，不良贷款反弹，银行业风险形势的复杂性进一步增加。银行业风险的传染性、隐蔽性、复杂性和危害性进一步增强。

--温州市金融办的消息称，“温州·中国民间融资价格指数”计划于6月底前试发布。该指数为“温州指数”扩大采集范围后的版本。

--受股市大幅下跌拖累，交易型杠杆基金表现惨淡，其中杠杆股基多只跌停。值得注意的是，随着近期市场不断走弱，部分杠杆股基距向下折算也越来越近，银华锐进等只有约10%的距离。

--阿里云与支付宝正准备联合为中国区域性银行输出云计算服务能力，该项目在阿里内部代号“聚宝盆”，阿里云和支付宝最快将在7月公布此计划

**第一财经日报**

--接近光大银行 H股上市的投行人士透露，该行极有可能在下周进行路演。

**证券时报**

--临近半年“中考”又临“钱荒”，商业银行对于资金的渴求从飙升的理财产品收益率可见一斑。据悉，广东某农商行周一(24日)发行的一款理财产品年化预期收益率高达7.2%。

--工业和信息化部数据显示，1-5月全国电信业务总量累计完成5,695.7亿元，同比增长7.9%；电信主营业务收入累计完成4,658.8亿元，同比增长8.7%，二者增幅均比1-4月回落0.1个百分点。全国移动电话用户1-5月净增5,308万户，总数达11.65亿户；3G移动电话用户总数首次突破3亿户。

--国土部矿产资源储量评审中心主任张大伟表示，国家能源局正在会同有关部门研究制定页岩气产业政策，国土部正积极筹划第三轮页岩气探矿权招标工作，正在优选区块并总结前两轮招标的经验。

**21世纪经济报 道**

--近年来收益率一直不错的债券基金6月以来出现普跌局面，跌幅超过10%的债基超过10只，可转债基金更是深受其害。上海一位债券基金经理称，最近抛售不少可转债，以保持充足流动性。

--据悉，国家拟与京津冀晋鲁蒙签订大气污染防治责任书，未来五年京津冀煤炭消费总量削减超6,000万吨，PM2.5年均浓度大幅下降。

**金融时报**

--新华社刊文称，2008年国际金融危机爆发以来，新兴市场一直面临着国际资本无序流动性烦恼。但多数国家基本面、财政状况、外汇储备、融资渠道均保持健康，加之金砖国家外汇储备库等金融防火墙的建立和壮大，没有理由对新兴市场缺乏信心。(完)