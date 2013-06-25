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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 08:17 BJT

投行观点：汇丰调降今明两年黄金白银价格预估，指因美联储退市预期及中国前景

路透6月24日 - 汇丰控股周一调降2013年和2014年黄金和白银价格预估，主要因为美联储计划缩减经济刺激规模且中国经济成长前景疲弱。

该行表示，其对美元持正面展望，也意味着黄金会进一步走弱。

“尽管我们认为(金价下跌引起)一波良好的实货需求会最终缓和金价跌势，但反应的规模或者力度不会像4月那样，”汇丰分析师James Steel在客户报告中写道。

汇丰将2013年黄金价格预估从每盎司1,542美元调降至1,396美元，2014年价格预估从1,600调降至1,435。

该行还将2013年白银价格预估从每盎司26美元调降至21美元，2014年预估从27调降至20。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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