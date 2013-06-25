《香港报摘》--信报6月25日

* 头版头条：

--中国内地银行闹钱荒，拖累A股重创。市场人士认为，资金紧张只是A股下跌的表象，内地经济前景堪忧才是根本原因，中央暂未有出手救市，料股市继续寻底。

* 其他：

--集资额较细的金彩控股 于招股首日已经录得超额认购，但周一截止孖展（保证金融资）认购的耐世特 以及优库资源 则出现“抽飞”（撤回认购）现象。

--香港认股证及牛熊证发行商汇丰在通告中指出，周一早上因技术性问题，一度令流通量提供服务中断，是次受影响时间为早上9时半至11时05分。

--港交所 原定于7月8日推出首只涵盖A股、H股及民企的中华120指数期货，惟近日因市场参与者未准备就绪，需要押后面世。

--中国远洋 深陷巨额亏损令A股面临退市，市场把集责归咎于中远集团董事长魏家福管治不力，市传将由现任总经理马泽华接任董事长一职。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论

中国报摘