离岸人民币：中银香港自7月起调高人民币清算参加行隔夜存款利率--报载

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透香港6月25日 - 香港信报周二报导称，香港人民币清算银行中银香港 将自7月1日起调高参与银行隔夜存款利率，并首次推出分层利率，旨在维持香港离岸人民币市场的竞争力。
报导称，中银香港将于7月1日起，调升对参与银行的存款利率，由0.648厘升至0.75厘，并推出分层利率，存款金额较大者最高利率可达1.05厘。
中银香港称，随着香港及海外人民币业务的发展和清算规模的扩大，使清算行有空间向参加行提供更具吸引力的存款利率，目前本港人民币清算量每日3,500-4,000亿元已相对较大，清算首次推出分层利率定价，除有助清算业务量维持增长的同时，可继续吸引更多人民币资金在香港市场沉淀，相信有助提升香港离岸人民币中心的竞争力。
中银香港于今年3月把隔夜利率调升至0.648厘，并提供1-3个月定期存款，5月再增加7日及14日的短期定存。
近日本港多家银行把零售人民币存款利率调高，其中建行亚洲对客户存入新资金20万元或以上，敍造1个月定存的年利率调高至4厘，加幅达2.2厘，相同金额的续期存款则为3.8厘，加幅为1.6厘。
市场人士指出，部分银行以高息竞争人币存款，部分原因是内地近期“水紧”影响到香港人民币拆息抽升，同时估计个别银行早前或把香港存款存入内地赚取高息，近期内地资金紧，部分企业把香港的人币存款调返内地，银行要弥补存款短缺而以高息争存，预期其他银行亦将相继把人币定存利率调高，但不致高达4-5厘的水平。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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