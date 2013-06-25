离岸人民币：中银香港自7月起调高人民币清算参加行隔夜存款利率--报载

路透香港6月25日 - 香港信报周二报导称，香港人民币清算银行中银香港 将自7月1日起调高参与银行隔夜存款利率，并首次推出分层利率，旨在维持香港离岸人民币市场的竞争力。

报导称，中银香港将于7月1日起，调升对参与银行的存款利率，由0.648厘升至0.75厘，并推出分层利率，存款金额较大者最高利率可达1.05厘。

中银香港称，随着香港及海外人民币业务的发展和清算规模的扩大，使清算行有空间向参加行提供更具吸引力的存款利率，目前本港人民币清算量每日3,500-4,000亿元已相对较大，清算首次推出分层利率定价，除有助清算业务量维持增长的同时，可继续吸引更多人民币资金在香港市场沉淀，相信有助提升香港离岸人民币中心的竞争力。

中银香港于今年3月把隔夜利率调升至0.648厘，并提供1-3个月定期存款，5月再增加7日及14日的短期定存。

近日本港多家银行把零售人民币存款利率调高，其中建行亚洲对客户存入新资金20万元或以上，敍造1个月定存的年利率调高至4厘，加幅达2.2厘，相同金额的续期存款则为3.8厘，加幅为1.6厘。