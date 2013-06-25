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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 08:34 BJT

韩国经济：企划财政部长官称政府将推出新举措来提振国内企业投资

路透首尔6月25日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，韩国计划推出新举措，旨在提振国内企业投资，因韩国经济复苏受到全球不确定性影响而有所延宕。

玄旿锡在与主要企业协会领袖的一场会议后表示，政府正研拟可能的举措，但没有提供举措何时公布等细节。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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