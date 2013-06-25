《中国重要政经日程》--6月25日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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============================今日重要政经日程=======================
6/25(二)
中国社会科学院举办的《中国新媒体发展报告（2013卷）》发布会暨研讨会。 ============================近日重要政经日程=======================
6/26(三)
21世纪资产管理年会暨第六届中国资产管理在上海召开。
6/28日(五)
* 第三届全球智库峰会在北京举行，至29日
7/31(三)
中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选