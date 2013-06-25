《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月25日

以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7574港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低139.84点,或0.94%,报14,659.56点.因公债市场企稳，但终盘仍然收跌， 受累于对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减货币刺激规模的担忧以及中国股市周一大跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 159.190 -2.45 45965 12.349 0.07 中国铝业 7.370 -4.41 75196 2.287 -0.57 中国移动 48.980 -1.05 239585 75.991 0.05 中国人寿 34.540 -3.09 97472 17.863 -0.32 中石油 101.470 -1.95 98470 7.871 -0.49 中石化 85.740 -3.68 52684 6.651 30.93 汇丰控股 50.680 -1.36 564849 78.629 -0.78 中电信 45.350 -2.33 25453 3.518 -1.18 中国联通 12.540 -1.95 223309 9.728 -1.14 兖州煤业 7.590 -5.24 214716 5.888 -1.54 华能国际 35.600 -1.36 56098 6.904 -2.35 南方航空 20.030 -4.21 11407 3.108 -0.72 东方航空 14.760 -3.84 5521 1.145 -50.00 中芯国际 3.630 -3.46 65092 0.563 -2.90（完）