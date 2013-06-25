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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月25日

以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7574港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周一收低139.84点,或0.94%,报14,659.56点.因公债市场企稳，但终盘仍然收跌，
 受累于对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减货币刺激规模的担忧以及中国股市周一大跌。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       159.190   -2.45      45965            12.349       0.07
 中国铝业                       7.370   -4.41      75196             2.287      -0.57
 中国移动                      48.980   -1.05     239585            75.991       0.05
 中国人寿                      34.540   -3.09      97472            17.863      -0.32
 中石油                       101.470   -1.95      98470             7.871      -0.49
 中石化                        85.740   -3.68      52684             6.651      30.93
 汇丰控股                      50.680   -1.36     564849            78.629      -0.78
 中电信                        45.350   -2.33      25453             3.518      -1.18
 中国联通                      12.540   -1.95     223309             9.728      -1.14
 兖州煤业                       7.590   -5.24     214716             5.888      -1.54
 华能国际                      35.600   -1.36      56098             6.904      -2.35
 南方航空                      20.030   -4.21      11407             3.108      -0.72
 东方航空                      14.760   -3.84       5521             1.145     -50.00
 中芯国际                       3.630   -3.46      65092             0.563      -2.90（完）

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