《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月25日

*工商时报：

--美国联准会逐步退出量化宽松政策(QE)利空持续发酵，加上大陆金融市场严重〞资金荒〞，引发各界对大陆经济前景忧虑，昨日陆港股市出现恐慌性杀盘；欧、美股市早盘也应声走跌，全球股市笼罩〞钱荒〞阴霾。

--广达 昨日召开股东会，副董事长梁次震表示，目前景气能见度可到第三季，由于下半年平板开始大量出货，预估上下半年出货可达四比六；只要触控面板价格有效下滑，搭配触控萤幕的笔电仍是不错的产品，他预期笔电明年有机会持平或维持成长动能。

--兆丰金 评估大陆参股对象，四家陆银入列。据透露，继数月前投入宁波协和银行的并购评估后，兆丰金近来双管齐下，同时评估参股其他陆银的可行性，其中包括宁波、杭州、江苏等三家城市银行，由于在上海都有布点，已位列兆丰银登陆参股陆银的主要标的。

*经济日报：

--朝野有共识，立法院今日可望表决并通过证所税。尽管在野党对企业初次上市柜（IPO）核实课税仍有争议，然允诺证所税可以在院会表决。因国民党拥有立委人数的优势，预料将通过国民党版证所税。

-- 两岸服务贸易协议还有待立法院审查，生效时间出现变数。据悉，想抢先福建省〞同省设支行〞优惠的金融业，现在就可以向金管会提出申请到福建省设据点，一旦服贸协议生效，可在第一时间到福建省〞遍地开花〞申设支行。

--中央银行关切房市泡沫化风险，公股银行第二季起施行房贷自律措施，降低房贷成数、拉高房贷利率，带动五大银行新承作房贷利率止跌回升，5月已攀升至1.986%，创下四年四个月新高，即将突破2%大关，牵动广大房贷族及建商敏感神经。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。