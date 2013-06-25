《香港报摘》--其他报纸重要消息6月25日

*明报：

--据市场消息透露，香港免费报纸“都市日报”大股东正准备卖盘，现时以南华早报 出价较进取，高达2.2亿港元，另一个主要竞争者为由利福集团 董事总经理刘銮鸿以及星岛 主席何柱国及行政总裁卢永雄组成的财团。

*星岛日报：

--政府连番推出辣招遏抑楼市，加上美国退市阴影，本港主要地产代理公司中原将今年整体楼市成交量由12万宗下调至8.5万宗，将创自2002年以来最低。

*苹果日报：

--本港银行纷调高港元息率吸纳短期资金，当中以中小型银行针对50万港元以上的大额存户最进取。银行界普遍表示，6月底后将全面收回港元高息。

--邦魏理仕发表研究报告指，今年首季香港中环写字楼的租赁成本（包括租金及营运开支）冠绝全球，每平方尺租金高达235.23美元，而英国伦敦及北京的商业核心区则紧随其后。

--港铁 行政总裁韦达诚称，公司有意大举进军欧洲铁路市场，正考虑入标德国柏林市部份路线经营权。

*东方日报：

--本港人民币定期存款利率罕有地冲上4厘水平，建行亚洲周一将1个月20万元人民币定期存款息率由1.8厘升至4厘，交银香港6个月50万元人民币定存息亦达3.5厘。

*文汇报：

--过去两个星期以来中国内地银行同业市场利率出现异常飙升，中信银行(国际)首席经济师兼研究部总经理廖群称，相信央行最终以某种方式出了手来稳定局面，应该不会容忍拆借利率持续如此高企。

*大公报：

--主要从事展览业务的笔克远东 ，公司主席谢松发称，希望毛利率能维持30%或以上，及按年订单增加10-15%。

--香港财经事务及库务局局长陈家强表示，强积金收费仍然有下调空间。现阶段要求业界发展低收费基金，再无成效就要考虑立法规管。（完）

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