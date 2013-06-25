港报财经评论：金融整顿考验刚开始--信报6月25日

金融整顿考验刚开始/ 习广思

港股淡市未完，美国退市忧虑有增无减。联储局议息前夕，金融市场跌荡反映联储局有机会9月退市；议息后，主席贝南奇预计2014年中结束QE3，股市再度急挫，反映的可能是2014年下半年加息的预期。昨日亚洲时段，十年期美债息曾急升至2.6厘水平，市场对美国退市及抛售的反应过大，一来市场对通胀预期仍低，对经济复苏没有太大信心，二来股市急跌主要因资金力量，上周美股ETF被抛售及赎回，逼使更多资金逆流。然而，进一步推低港股的是中国内地水荒，A股跌势之急，称得上是一场股灾。A股跌势在昨天午后加剧，人行发出通知定调银行体系流动性总体处于合理水平，但商业银行要密切关注市场流动性形势，是官方首度回应近期内银水荒，更直接地表态暂时不打算放水。沪深300指数昨天下跌6.3%，至2,171点；上证指数跌5.3%，至1,963点。内银水荒演变成股市大洗仓。

恒指昨天开市后再失20,000点，午后低见19,756点，尾市无力反弹，收报19,813点。股市大抛售，但成交额依然偏低，全日成交额774亿港元，沽空比率高企13.6%，欧洲时段股价波动，夜期未止跌。尽管大部分股份跳水，但投资者未心动入市，本周四期指结算，适逢基金半年结，会否出现平淡仓的挟升情况？尽管大市一片红，但留意重灾区有所转变。昨日洗仓集中在强势股，例如濠赌、手机设备、科网、新能源等板块，对利率敏感内房股沽压未止。相反，大型内银股跌至非常超卖水平，沽压减轻。在过去几个月，大市板块强弱悬殊，理由是投资者不买宏观敏感股，内银、保险、电讯、资源、煤炭等股份持续下跌，但投资者追买科技、濠赌、电子、新能源等板块，盈利前景相对明朗，投资回报较理想，政策风险较低。

近日股市清仓后，终于轮到强势股，或逐步寻底。至于煤炭股，弱股可以更弱，跌得再残亦乏人问津，现时第一批跌定的是弱势股，即使股市出现超卖反弹，恐怕是有反弹没上升，市场欠缺强势的领袖股。眼下中资股市场信心薄弱，折射出市场与中国的一场博弈，这从增长下滑、银根紧绌而引发的放水预期可见，但背后的根源，其实是地方与中国的一场博弈，中国对减速的容忍度大大提升，向信贷拉动增长的模式说再见，但却不见得地方政府愿意改变，因为大家都想拼政绩。(B03)

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欧罗1.3随时失守/ 苏子

中国近期突然水紧，令市场担心中国流动性的情况。除令中国内地股市重挫外，亦令市场上大量早已看淡中国经济的投机者，有藉口炒作中国式金融危机即将爆发，并正式炒作人民币自汇改以来的升值浪潮已正式告一段落，人民币未来将踏入贬值的阶段。由于中国经济体系仍属新兴市场模式，目前市场炒作联储局退市，已令大量资金自新兴市场撤回美国，故市场一旦认定人民币升势已经逆转，中国亦会面对其他新兴市场所面对的外资撤离问题，结果令中国式金融危机或因此自我实现爆破。

问题是在金融海啸及欧债危机爆发后，中国近数年已被市场视作继续推动全球经济复苏的重要火车头，故一旦中国的金融危机爆破，令这头火车完全停驶，势必令投机者有更大藉口炒作目前正被逐步看好的欧美经济情况亦会逆转，联储局则没有条件于今年下半年里提早收水之余，美国更有可能再次陷入衰退阶段，并从而令全球经济出现大萧条的风险上升。有分析已指出，欧美实行QE救经济，但中国却不甘示弱，竟胡乱自行推出QE措施，而且其规模较美国的大得多，故造就了近年中国经济一枝独秀的前景。目前联储局要退市，中国要开始为自己胡乱推出QE措施而自食恶果，近期的水紧只是恶果的初步；市场担心的中国式金融危机存在爆破的可能，人民币亦会因此结束只升不跌的神话。

如真的出现上述情况，则意味即使美国经济的复苏势头真的逆转，美元亦会受到全球避险资金追捧而继续保持目前的良好上升势头，结果出现不论美国经济好坏美元亦跌不下去的古怪现象。而美元跌不下去并保持强势，担心目前仍受欧债危机困扰的欧罗势必成为汇市炒家的其中一个重要狙击目标。昨晚美国入市时欧罗兑美元所造的1.3075低位刚好与200天SMA关键支持相若。若昨晚出现低收情况，200天SMA便正式失守，预料1.3心理关口随后亦会不保，后市将考验1.28支持。(B14)