港报财经评论：乌云盖曙光，形势仍险峻--经济日报6月25日

乌云盖曙光，形势仍险峻/ 林瑞芬

A股上周急跌，今周一再急跌，确实意外！股市没气，恒指昨再探穿20,000，低见19,756，收报19,813，跌2.22%；大市成交额774亿港元。总之，息升港股无起色！现况来讲，淡势比2月至4月更淡，所以小股民仍不宜急于捞底，回想当其时，只是中国央行频正回购提示市场流动性收紧，美国市场息还未显着抽升。现在两面夹击，连美国十年期债息上周五也扯升穿2.4厘至2.5厘之阻力，为近两年来首次。花旗在估未来12个月息率还会上探3厘，最怕市场有意外，市场息率一旦突破关键阻力，不用12个月又到位。说回大市，确已没甚么可讲，息率是最致命的因素。中国内地银行同业拆息，经上周一度大幅扯升之后，隔夜及一个月息率昨分别报6.489厘及7.355厘，有所回，似乎上周央行已开始出手助压息之传言属实。

当中国内地最大银行中行 都被传话有缺水荒，大概市场对短期流动性恐慌抵高潮，央行想不为也要为，不然后果或一发不可收拾。只是目前股市犹如惊弓之鸟，积弱已久的淡势要即时产生转变仍困难，上证昨更劲挫109点或5.3%至1,963，难道又要来个血流成河才釜底抽薪，试穿2,000势更淡，向下再试1,949低位指定动作。去年底估中上证反弹的技术派大师迪马克又在上周末发表预测，认为6月份已呈消耗性下跌，后市在慢慢积聚购买能力之后，不排除未来数个月会反弹约12%。但愿如此！

事实上，中国内地情况实在是比较复杂模糊，各地地方新任领导，仍在揣摸新任中国政治领导层对转型经济的路向。习李新政时代下，目前也未有具体大规划，相反仍在处理前朝遗下的问题，如产能过剩、高贷款空转资金，新任地方政府也不敢多为。只有新规划，推动经济火车头再轮转，前景方能看清，目前未有，稳住跌势恐怕已是最好的走势。(B05)

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中央重提预调微调，重创股市/ 余少文

原以为大市可以反弹，但事与愿违，即使拆息回落，通胀不再是中国重点关注对象，但中国重提预调微调及暗示未来一段日子流动性仍偏紧，加上资金流走等因素，A、H股续整固。流动性问题续困扰股市，上证指数跌穿2,000点，收市跌5.3%，报1,963点；国企指数失守9,000，低见8,876点，收市跌3.2%，报8,938点，成交额187亿港元，只有沪杭甬 和物美商业 逆市升，是近年少见。至于红筹指数上周失守4,000关，昨跌85点或2.2%，收3,777点，成交53亿港元。中资股上周五显着由低位反弹，以为在短线技术指标超卖下，本周有机会反弹，可惜昨日跌势更急。早前提及的上证支持位2,000和国指支持位9,000，昨轻易失守，国指见8,000的时间或较预期更早。由于市场一遍恐慌，基本因素不足以支撑大市，始终认为中资股愈跌愈吸引。

其实，美元上升，反映资金班资回朝，联储局退市困扰环球股市，但中国内地拆息昨回落，似乎反映流动性问题改善。惟人民银行周日公布的货币政策委员会第二季例会会后新闻稿，却对流动性发出关注，尽管央行昨亦发出新闻稿指银行体系流动性总体处合理水平，但亦指金融市场变化因素较多，且临近半年末，客观上对商业银行流动性管理提出更高要求，要各银行关注流动性形势，做好半年末关键时点的安排。央行过去甚少透过新闻稿讲述央行向各商业银行提及流动性事宜，似乎反映上周再三强调中国短期不会降准的看法应没有错，即是说中国在流动性问题上要维持现状。中国内地截至5月底止的存贷款余额分别达99.3万亿和67.2万亿元人民币，贷存比率仅67.7%，流动性可说足够，惟在央行出招后，本月下旬新贷或大减，以便预留更多资金来维持流动性。

其实，货币委员会去年第四季度重提关注通胀后，通胀过去半年并无显着升，5月CPI仅2.1%，相反在流动性紧张下，第二季会议新闻稿已没提及控通胀，而是重提两个季度没有提及的预调微调，并把焦点转移至流动性。反映中国关注市场流动性问题，今次袖手旁观，或是希望银行把资金投放在实体经济上，而非投放于房地产等中国打压的项目，又或透过票据来增加贷款额，从而令信贷空转。4月份新增票据融资额达1,681亿元人民币，占当月新增贷款额21%。(B03)