中国证券：暴跌之后指望“救市”和“托市”不是帮股市，而是害股市--人民日报评论

路透北京6月25日 - 中国股市暴跌至半年新低令投资者哀鸿遍野，针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》周二刊发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。

该评论文章称，面对当期行情，有人建言，请证监会立即救市，明确无限期停止IPO、暂停融券卖空交易、将禁售期一律延长六个月；请央行开闸放水救市，向市场释放流动性；请汇金、中投等中央金融机构托市，牵头成立平准基金进场托市……其实，证监会不是股市的“奶妈”，央行也不是。

文章建议，监管部门一方面要严格发行制度，让真正业绩优良、值得在二级市场投资的上市公司入市；另一方面要推动投资者教育，让所有投资者必须清醒地意识到投资的无限风险和无限收益是并存的，在此基础上，大力淘汰不合格上市公司，给中国资本市场营造出真正的“碧水蓝天”。

“如此，资本市场的价格曲线表现才会真正的随供求关系变化而变化，更多的资金才会进场，追逐更好业绩的上市公司，资本市场才会真正获得健康的发展，直接融资手段才真正可持续，投资者收益才真正可持续。”文章称。

流动性预期紧张继续施压中国股市,在银行股领跌下,沪综指周一收市暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。

文章认为，中国股市的持续下跌会引来各方面强烈的关注，其深层次的原因，是资本市场制度设计上存在着缺陷。即资本市场在制度设计的一开始，就在不合格上市公司退市的细则上缺乏合理设计，使得中国股市犹如一个巨大的“貔貅”，只吃进，不排出，形成了难以治愈的“肠梗阻”。